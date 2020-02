Les Français de plus de plus conquis par le bio

SONDAGE. Selon le baromètre annuel Etude Spirit Insight pour l'Agence BIO paru jeudi 20 février, neuf Français sur dix consommaient des aliments biologiques de temps en temps en 2019 et 14% quotidiennement, contre 12% en 2018.

Les Français sont de plus en plus sensibles à la cause écologique et ça se voit dans leurs assiettes. Selon le baromètre annuel Etude Spirit Insight pour l'Agence BIO* paru jeudi 20 février et relayé par Franceinfo , en 2019, neuf Français sur dix consommaient des aliments biologiques de temps en temps et la moitié au moins une fois par semaine.

Par ailleurs, 14% d'entre eux affirment avoir consommé quotidiennement des produits biologiques, contre 12% en 2018 . La part de ceux ne mangeant jamais de bio a logiquement baissé : 11% en 2019, contre 12% l'année passée. Un chiffre qui reste néanmoins stable par rapport à 2015.

Cet engouement pour le bio dépasse la cuisine , puisque 64% des sondés affirme acheter des produits d'entretien ménager écologiques, 61 % des produits cosmétiques et d'hygiène cosmétiques, 44 % des produits de jardinage utilisables en agriculture bio et 34 % achètent du textile biologique.

Une large majorité (60%) des personnes interrogées disent consommer bio pour préserver leur santé , 50 % mettent en avant le goût et la qualité, et 45 % la préservation de l'environnement.

L'étude souligne que cet enthousiasme est partagé par toutes les tranches d'âges, mais qu' il existe des disparités importantes entre régions. Ainsi, 19 % des habitants de Bretagne disent consommer quotidiennement du bio, contre 8 % des résidents du Centre-Val de Loire et des Hauts-de-France.

* Étude réalisée en ligne du 15 au 27 novembre 2019 sur un échantillon représentatif de la population nationale de 2.000 personnes.