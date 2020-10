Les Français boudent encore l'assurance vie

L'assurance vie enregistre en septembre son septième mois de décollecte d'affilée, les Français continuant à plébiscité le Livret A.

L'assurance vie n'a plus la cote auprès des Français. En septembre, les épargnants ont déposé 9,4 milliards sur leurs contrats d'assurance vie, quand les sommes retirées ont atteint 10,2 milliards d'euros, selon des chiffres provisoires publiés jeudi 22 octobre par la Fédération française de l'assurance (FFA). Ce faisant, le mois de septembre s'est soldé par une collecte nette négative, ou décollecte, d'environ 800 millions d'euros , alors que le secteur français de l'assurance vie avait moissonné près de 3 milliards d'euros sur le même mois en 2019.

Septembre marque le septième mois de décollecte de suite pour l'assurance vie , q ui n'a plus connu un seul mois de collecte nette positive depuis mars , soit depuis l'explosion de la pandémie de Covid-19, le confinement et les fermetures administratives de commerces. "Les Français privilégient en ce moment des solutions d'épargne plus facilement mobilisables" , a commenté la fédération de l'assurance dans un communiqué.

Le contraste est saisissant avec le Livret A . Ce placement, dont les fonds sont garantis, défiscalisés et disponibles à tout moment, a réalisé une collecte nette de plus de 25 milliards d'euros entre janvier et septembre . En comparaison, le secteur français de l'assurance vie a essuyé une décollecte nette de 7,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.

"Néanmoins, les assurés qui souscrivent à de nouveaux contrats d'assurance vie ou qui abondent leurs contrats existants continuent à investir sur des supports unités de compte", plus risqués, mais potentiellement plus rémunérateurs, souligne la fédération.

Les "unités de compte" privilégiées

Très prisés des épargnants il y a encore quelques années, les supports d'investissement en "euros", dont le capital est garanti, sont de moins en moins rémunérateurs dans un contexte de taux très bas, voire négatifs . Pour les assureurs, il devient aussi plus difficile de garantir aux assurés des rendements et les compagnies cherchent de toute façon à réduire dans leur portefeuille la part de ces contrats très coûteux en capitaux réglementaires.

Le secteur privilégie désormais les placements dits en "unités de compte" , nom de ces placements plus risqués - le capital n'est pas garanti - mais potentiellement plus rémunérateurs et moins exigeants en capitaux réglementaires pour les compagnies.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les versements sur les supports en unités de compte ont ainsi représenté 28,1 milliards d'euros, soit 34% des cotisations. Sur cette période en 2019, cette part était légèrement inférieure à 30%.

Plutôt du liquide

"Le produit ne souffre pas d'une défiance des épargnants, mais de leur préférence absolue pour la liquidité" , analyse dans une note Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne, cabinet d'analyse sur l'épargne et sa réglementation.

"Le haut niveau d'incertitudes sanitaires et économiques dissuade les ménages à s'engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité totale avec les dépôts à vue et les comptes courants. Par crainte d'une baisse de revenus ou d'une perte d'emploi, l'épargne de précaution est de mise. L'assurance vie, placement de moyen et long terme, est dans ce contexte délaissé", explique cet analyste.

Elle n'en reste pas moins, et de loin, le premier placement en France , avec un encours à fin septembre de 1.760 milliards d'euros, contre un encours d'épargne sur le Livret A de 444 milliards d'euros fin septembre.

"Avec la multiplication des restrictions dans le cadre de la deuxième vague, le cycle de légère décollecte devrait se poursuivre dans les prochains mois, les ménages préférant attendre avant de réorienter l'épargne" engrangée depuis mars, anticipe M. Crevel.

Au total, le surplus d'épargne des ménages cette année en raison de la crise du Covid-19 atteint quelque 87 milliards d'euros, a indiqué lundi le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.