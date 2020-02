Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Français assurent, retour tranquille pour Djokovic Reuters • 24/02/2020 à 19:33









par Samuel Martin (iDalgo) Avant le match de Pierre Hugues Herbert, Richard Gasquet et Gaël Monfils ont validé leur ticket pour le deuxième tour du tournoi de Dubaï. Dans une période compliquée, le premier s'est rassuré en venant à bout difficilement de Harris (7-6[5], 6-4). La Monf' a lui fait preuve de plus de maîtrise pour dominer le Hongrois Fuscovics en deux petites manches également (6-4, 7-5). Pour son retour à la compétition depuis son sacre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée de Jaziri en 1h01 (6-1, 6-2). Rublev a passé plus de temps sur le cours mais n'a pas été mis en danger par Musetti, 311e au classement ATP (6-4, 6-4). Son compatriote russe Khachanov a lui été poussé dans ses retranchements pour finalement l'emporter au profit de Kukushkin (7-6[2], 6-1). Enfin Philippe Kohlschreiber a bataillé dans les deux premiers sets pour au final dérouler dans le troisième et s'imposer contre Safwat (4-6, 6-4, 6-0).

