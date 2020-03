Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Français à la peine Reuters • 25/03/2020 à 22:23









Les Français à la peine par Victor Gatinel (iDalgo) Soirée cauchemardesque pour les 3 clubs français engagés aujourd'hui dans ce 2e tour de l'Ultimate QuaranTeam. L'ESTAC s'est lourdement inclinée 3 à 0 face aux Australiens de Central Coast Mariners. Robert87000, représentant d'Amiens, n'a pas su venger l'OM en tombant face à l'Istanbul Basaksehir (3-1). Enfin le choc entre Nantes et Newcastle a tenu toutes ses promesses mais la formation anglaise s'est montrée plus réaliste pour arracher la qualification (0-0 puis 1-0). Grosse surprise avec la défaite de l'Ajax Amsterdam face a Mansfield (0-1). C'est un coup de tonnerre tant Dani Hagebeuk avait maîtrisé son sujet face à West Bromwich hier (5-1). Manchester City domine West Ham 3 à 2 dans un duel de très haut niveau entre Shellzz et Jamboo. Norwich et Todd Cantwell ont fait le spectacle de nouveau ce soir en battant Stevenage 3-2. Demain Lille et Angers tenteront de sauver le bilan tricolore dan cette compétition.

