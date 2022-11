Les fortunes diverses des supporters dans les Fan Villages

Cinq zones d'hébergement temporaires et "bon marché" ont été installées dans les dernières minutes dans la périphérie de Doha pour éponger au mieux la tension hôtelière pendant ce Mondial. Pour beaucoup de ces supporters, l'expérience se révèle moins tragique que prévue, malgré la chaleur qui tanne ces anciens terrains vagues et quelques contrariétés.

Village people

Steven ne sait pas trop comment il a atterri là. En voyage entre Singapour et Bruxelles, ce Belge en transit à Doha pour douze heures a parfaitement calculé son coup : il s'est procuré un billet de match pour aller voir les voisins Néerlandais se farcir les Sénégalais , mais voulait aussi passer une tête dans l'un des cinq Fan Villages proposés par l'organisation., expose-t-il avant de se rediriger avec la station de métro située à cinq minutes de marche. Steven fait alors référence aux tentes du village d'Al-Khor, qui a attiré l'attention des médias du monde entier. Celui de Free Zone montre une réalité un brin différente.Au bout d'un parking où ronronne l'armada de navettes chargée d'assurer la jonction entre le métro et le stade Al-Thumama, le village de Free Zone offre aux visiteurs une expérience dystopique à vingt minutes du centre de Doha. Sur cette immense dalle, habituelle arrière-boutique des deux aéroports internationaux de l'agglomération, c'est un drôle de campement qui a vu le jour en quelques jours à peine.rapportait que, jeudi dernier, le tarmac n'avait même encore été posé, mais que les ouvriers ne semblaient pas plus inquiets que ça : tout sera prêt à temps, leur a-t-on dit. De fait, ce lundi, tout est en place, les 4600 cabines apparaissant comme une oasis dans un désert de béton.Hani et Melek, jeune couple tunisien, y ont posé leurs valises samedi. Ou plutôt une voiturette de golf les a déposés directement à leur emplacement 14, bloc 2, de la rangée D., témoigne Hani, ingénieur informatique originaire de Sfax, aujourd'hui installé à Lausanne. Pas de cocktail de bienvenue, mais derrière la porte en PVC, c'est un petit studio d'une douzaine… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com