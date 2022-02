Les forces de l'ordre mobilisées contre les convois anti-pass vaccinal à Paris

Les participants à un convoi anti-pass vaccinal en route vers Paris s'arrêtent à Chartres, le 11 février 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Des milliers d'opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France campaient samedi à l'aube aux portes de Paris où ils entendent entrer pour manifester malgré l'interdiction par la préfecture de police, déterminée à empêcher tout blocage de la capitale.

"Merci aux policiers engagés toute la nuit". Peu après minuit, la Préfecture de police de Paris (PP) a salué dans un tweet les forces de l'ordre mobilisées pour prévenir toute manifestation motorisée dans la ville.

Près de 7.200 policiers et gendarmes "sont déployés sur les 3 prochains jours pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules", selon la PP.

Le préfet de police Didier Lallement a "créé un certain nombre de fourrières provisoires qui (...) permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage", a-t-il déclaré. Des blindés de la gendarmerie ont aussi été déployés dans la capitale, une première depuis les manifestations des "gilets jaunes" fin 2018.

Le Premier ministre Jean Castex a promis d'être inflexible face au mouvement. "S'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme", a-t-il insisté au journal télévisé de France 2.

Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron et de "gilets jaunes", le mouvement s'est constitué sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa.

Les centaines de voitures, camping-cars et camionnettes partis de Lille, Strasbourg, Vimy (Pas-de-Calais) ou Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) se sont arrêtés vendredi soir aux portes de Paris, une source policière affirmant qu'aucun convoi n'a pénétré dans la capitale.

- "Ampleur phénoménale" -

Beaucoup de fatigue et un début d'énervement étaient ressentis dans le cortège parti de Bretagne, qui s'est arrêté sur le parking d'un centre commercial de la périphérie de Chartres encadré par des escadrons de gendarmerie mobile, selon une journaliste de l'AFP.

Le préfet de police de Paris Didier Lallement (au centre) s’entretient avec des policiers et supervise le contrôle des véhicules à leur arrivée à la Porte d’Orléans dans le sud de Paris le 11 février 2022 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans. Cette fatigue s'exprime de plusieurs manières: par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d'autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l'entends et la respecte", a souligné le président Macron dans un entretien au quotidien Ouest-France.

"Mais", at-t-il ajouté, "j'en appelle au plus grand calme".

Une manifestante soutenant les convois anti-pass vaccinal devant un blindé de la gendarmerie, le 11 février 2022 place Denfert-Rochereau à Paris ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La police avait estimé dans l'après-midi à 3.300 le nombre de véhicules engagés dans les convois, dont un millier sur la RN20 en provenance d'Orléans et 500 sur l'autoroute A10-A11 venus du Mans. C'est une action "d'une ampleur phénoménale", a dit à l'AFP un coordinateur du mouvement.

L'interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendredi soir par le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté deux recours.

"C'est une trahison. Les fondements de l'arrêté ne sont pas respectueux de la loi, de la liberté de manifester", a réagi à l'AFP la militante anti-vaccin et "gilet jaune" Sophie Tissier.

- "Convergence européenne" -

"Le droit de manifester et d'avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d'empêcher d'aller et venir ne l'est pas", a répondu Jean Castex.

Une manifestante anti-pass sanitaire lors d'un arrêt de son convoi à Chartres, près de Paris, le 11 février 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

A deux mois de l'élection présidentielle, les manifestants exigent le retrait du pass vaccinal et défendent des revendications sur le pouvoir d'achat ou le coût de l'énergie.

Le gouvernement affirme envisager pour fin mars ou début avril la levée du pass vaccinal.

Réfutant de leur côté toute volonté de bloquer la capitale, les participants espèrent grossir samedi les rangs des cortèges contre le pass vaccinal organisés chaque semaine.

"C'est important de ne pas déranger les autres usagers, de garder la population de notre côté, comme au Canada", a lancé Robin, depuis un parking à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg.

Certains manifestants entendent atteindre ensuite Bruxelles pour une "convergence européenne" prévue lundi 14 février. Les autorités belges ont interdit l'accès de la capitale.

Vendredi, d'autres répandaient aussi des appels à occuper des ronds-points.

"Je lance un appel à rejoindre toutes les grandes villes pour les occuper, multipliez les points de rassemblements", a lancé dans une vidéo l'un des initiateurs du mouvement, Rémi Monde.