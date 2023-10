Les footballeurs face au piège de l’opinion

Pendant que Gaza s’embrase, les réactions des footballeurs sont scrutées de près. Se pose alors la question du juste engagement chez les athlètes.

« Monsieur Benzema est en lien notoire avec les Frères musulmans. » « Je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d’agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. » Ces citations signées du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, ont eu l’effet d’une petite bombe dans le paysage médiatique. Si la réputation de Karim Benzema n’a jamais été au beau fixe dans l’Hexagone, elle a aujourd’hui pris une autre tournure. La raison ? Le communiqué de soutien de l’attaquant à la Palestine. Comme nombre de footballeurs, Benzema a effectivement publié un communiqué de solidarité envers les victimes des bombardements sur Gaza, quelques jours après l’attaque du Hamas en Israël. Une prise de position relativement commune, mais qui, du fait qu’elle émane de Karim Benzema (et tout ce qu’il représente), a bien entendu agité la sphère politique. Dès lors se pose le débat : les footballeurs doivent-ils encore s’engager ?

Prendre position, mais pas trop

Sur un sujet aussi sensible que le conflit israélo-palestinien, la valse des communiqués publiés çà et là n’a ainsi eu de cesse d’agiter les têtes pensantes, ou du moins celles qui prétendent l’être. Tout au long de la semaine dernière, les éditorialistes s’interrogeaient pourtant sur le « silence » de Kylian Mbappé, de Karim Benzema et des autres joueurs français, censés représenter la voix du peuple et se servir de leur influence. Mais une fois les premières prises de position affichées, ceux qui les réclamaient ont vite fait d’afficher leur mécontentement. Comprenez : soutenir une cause oui, mais pas celle que l’on veut. Benzema a soutenu une cause, mais visiblement pas la bonne.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com