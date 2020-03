Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les finales européennes reportées Reuters • 23/03/2020 à 22:09









Les finales européennes reportées par Victor Gatinel (iDalgo) Face à la pandémie du coronavirus et les multiples reports qui affectent les championnats de football du continent, l'UEFA a pris la décision de reporter ses finales. Ainsi la Ligue Europa devra se terminer au delà du 27 mai au stade Energa de Gdansk (Pologne) et la Ligue des champions se terminera après le 30 mai prochain au stade olympique Atatürk d'Istanbul. L'édition féminine est également reprogrammée à une date ultérieure. Pour le moment l'instance dirigeante du football européen n'a laissé filtré aucune information quant aux reports exactes. Alors que les deux compétitions masculines en sont au stade des 1/8es de finale, quel sera le scénario de la fin de saison ? Il reste 10 matchs dans la plupart des championnats, ce qui laisse peu de place pour les rencontres aller-retour de la Coupe d'Europe. L'UEFA a indiqué dans son communiqué qu'un groupe de travail est déjà à l'oeuvre pour trouver la meilleur solution pour proposer un agenda cohérent et équitable.

