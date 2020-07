Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les finales du Challenge Élite FFT sont connues Reuters • 10/07/2020 à 20:30









Les finales du Challenge Élite FFT sont connues par Léo De Garrigues (iDalgo) Samedi, Kristina Mladenovic défiera Fiona Ferro en finale du Challenge Élite FFT. La Nordiste est facilement venue à bout de Jessika Ponchet (6-1, 6-1) en demi-finale. De son côté, Ferro poursuit sa semaine parfaite en dominant Myrtille Georges (6-4, 6-4). En trois confrontations entre les deux finalistes, Mladenovic s'est imposée deux fois contre une pour Ferro. Dans le tableau masculin, la logique a été respectée. Pierre-Hugues Herbert a pris son temps pour écarter Corentin Denolly (6-1, 5-7, 10-1). Plus tard dans la journée, Gilles Simon s'est défait de Hugo Grenier (6-2, 7-6). Les finales auront lieu samedi après-midi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.