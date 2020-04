Les fiches de la saison 5 du Bureau des Légendes

La saison de foot arrêtée, celle du Bureau des légendes, frappée du numéro 5, est plus attendue que jamais. Pour son grand retour, l'équipe de choc, coachée par Éric Rochant, méritait bien une revue d'effectif.

Un homme capable de résoudre avec maestria les problèmes qu'il s'est lui-même créés est-il un génie tactique ou un imposteur ? Rock-star de la série et véritable maître de l'autodestruction, Guillaume Debailly est le prodige que l'on déteste aimer. Personnage clivant, mais apôtre du beau jeu, Malotru a sombré, saison après saison, dans une tactique où les coups de panache côtoient les coups de déprime. Entre le football champagne et le football xanax, Mathieu Kassovitz est l'assurance du spectacle mariée à l'incertitude du résultat. Le Marcelo Bielsa de la DGSE.Laissé pour mort quelque part en Ukraine, Guillaume Debailly aka, a eu tout le temps de réfléchir à son nouveau plan machiavélique pour faire chier l'intelligence mondiale. Viré par la MLS et courtisé par la Ligue 1 depuis son passage remarqué au Dynamo Moscou, Malotru a profité de la trêve pour recoller les morceaux de sa vie. Un puzzle de 100 000 pièces dont le tableau final a tout intérêt à être autre chose qu'un dîner ringard dans un café parisien avec sa fille, Prune, et Nadia El Mansour. Joueur d'expérience, Mathieu Kassovitz s'est également affûté. Au cas où, après le kidnapping par Daech et la prison russe, cette nouvelle saison aurait encore des airs d'épopée européenne.. Il y a eu. Il y a. Si les ultimes minutes de la saison 4 suggéraient une éventuelle mort de Guillaume Debailly, personne n'est dupe quant au fait que ce nouvel opus va s'articuler autour de sa recherche. Une quête haletante dont l'issue est à l'image du reste de la série : peu prévisible. C'est donc une séance de tirs au but que nous propose Éric Rochant : soit Malotru meurt en champion comme Zizou en 2006, soit il survit encore quitte à ce que ce soit trop beau. Alors, pile ou face ?