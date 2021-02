Les femmes plus pénalisées par le télétravail

SONDAGE. Selon une enquête Ipsos pour le Boston Consulting Group (BCG), les salariées du privé qui télétravaillent sont 1,3 fois moins nombreuses à disposer d'un espace isolé et ont 1,5 fois plus de risques d'être interrompues.

(Photo d'illustration) ( APA / BARBARA GINDL )

La crise du Covid-19 a fortement impacté les ambitions professionnelles de nombreux salariés du privé, 33% d'entre eux considèrant que l'épidémie a des conséquences négatives sur leurs perspectives professionnelles à court terme , révèle une enquête Ipsos pour le Boston Consulting Group (BCG)* publiée le 19 février. Les conséquences sont pires pour les femmes , qui subissent notamment beaucoup plus le télétravail que les hommes.

Si 60% d'entre elles se montrent confiantes en ce qui concerne leur avenir professionnel et leurs perspectives de carrière, c'est tout de même 10 points de moins que les hommes. Une moindre confiance qui s'explique notamment parce qu'elles ont moins réussi à s'imposer sur le plan des interactions professionnelles. Seulement 22% d'entre elles ont profité de la crise pour davantage prendre la parole en réunion contre 31% des hommes et seulement 27% pour entretenir leur réseau, contre 31% des hommes.

Risque de burn-out

Les salariées du privé sont par ailleurs plus pénalisées par le télétravail. Elles sont 1,3 fois moins nombreuses à disposer d'un espace isolé (62% contre 71% des hommes) et ont 1,5 fois plus de risques d'être interrompues fréquemment (28% contre 19% pour les hommes).

Si les hommes en font plus depuis la crise, la répartition des tâches ménagères restent toujours mal répartie. Ce sont elles qui trient le linge et lancent une machine, qui repassent, qui nettoient les sanitaires, qui étendent le linge, et les hommes bricolent et sortent les poubelles.

Conjuguer vie de famille et vie professionnelle reste toujours difficile pour elles, puisque les salariées du secteur privé sont 1,4 fois plus nombreuses que les hommes à estimer qu'elles ne sont pas assez disponibles pour leurs enfants (21% contre 15% des pères). Plus de la moitiée d'entre elles (57%) craignent un "retour à la normale" professionnel, contre 40% des hommes.

Tout ça pèse fortement sur le moral. Deux tiers des femmes (66%) se disent en situation d'anxiété (contre 50% des hommes), dont 16% en situation d'anxiété sévère (contre 12% des hommes). Pire encore, 34% des salariées du privé interrogées se disent proche du burn-out (contre 28% des hommes) et 44% ont des problèmes de sommeil, contre 35% des hommes.

* Enquête Ipsos pour le Boston Consulting Group réalisée auprès de 2.002 salariés français travaillant habituellement en bureau, dont 1.001 hommes et 1.001 femmes, appartenant au secteur public comme privé (quotas définis à partir d'un échantillon représentatif de salariés).