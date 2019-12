Les femmes, «grandes gagnantes de la réforme des retraites», vraiment ?

Édouard Philippe l'a martelé au cours de son allocution pour présenter le projet de réforme des retraites : « Les femmes seront les grandes gagnantes ». Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures de près de moitié à celle des hommes, comme l'a rappelé le Premier ministre. Il l'assure, avec le nouveau système, cela devrait changer. Mais les femmes vont-elles vraiment bénéficier de cette réforme ? La maternité « compensée à 100 % »Selon Édouard Philippe, la maternité est l'une des principales causes des inégalités de pension entre les hommes et les femmes. Le système actuel prévoit une majoration de huit trimestres d'assurance-vieillesse en compensation d'un arrêt d'activité dû à la maternité et à l'éducation d'un enfant. Il prévoit également un bonus de majoration de 10 % pour chaque parent à partir du troisième enfant. Réforme des retraites : « Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel » Le nouveau système propose de favoriser les parents dès le premier enfant avec une majoration des droits à la retraite de 5 % par enfant, dès le premier. Ces 5 % pourront être partagés entre les deux parents et seront par défaut attribué à la mère. Cette mesure, proposée par le Haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye est reprise telle quelle par le gouvernement.Ce mercredi, Édouard Philippe a ajouté deux dispositions, qui selon lui permettront de « compenser la maternité à 100 % ». D'abord, pour ne pas défavoriser les parents de famille nombreuse, le Premier ministre propose d'ajouter aux 5 % de majoration par enfant, une majoration supplémentaire de 2 % (donc 7 %) à partir du troisième enfant.Attention toutefois, avant ce troisième enfant, ces nouvelles bonifications remplacent purement et simplement l'ancien système de majoration de trimestres d'assurance-vieillesse. Et dans certaines configurations, a calculé le think tank IPS il y a quelques ...