Les favoris tranquilles en Allemagne par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se jouaient 4 matchs de Bundesliga parmi lesquels le Bayern, le RB Leipzig et Monchengladbach étaient sur le pont. Les premiers se sont facilement imposés 5-0 contre l'Eintracht Francfort. Une victoire facile dans laquelle Lewandovski a inscrit un triplé. Sané et Musiala ont inscrit les deux autres butes de la rencontre. A noter la passe décisive de Bouna Sarr pour l'ancien Citizen. Le Red Bull Leipzig s'est lui imposé à 11 contre 10 face au Herta Berlin grâce à Upamecano et Poulsen. Le Borussia M'Gladbach s'est a aussi gagné 3-2 sur la pelouse de Mayence. Enfin l'Union Berlin et Fribourg se sont séparés sur un match nul 1 partout. Au classement le RB Leipzig est toujours en tête devant le Bayern et Dortmund.

