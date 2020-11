Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les favoris s'imposent en Europa League Reuters • 05/11/2020 à 23:12









Les favoris s'imposent en Europa League par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir avait lieu la troisième journée de l'Europa League et plusieurs favoris étaient sur le pont. C'est le cas d'Arsenal et Leicester. Les deux clubs anglais se sont imposés contre Molde (4-1) et Brage (4-0). Aucune difficulté non plus pour Tottenham vainqueur 3-1 de Ludogorets avec notamment des buts des deux anciens parisiens Lo Celso et Lucas. Les deux clubs italiens se sont aussi imposés ce jeudi soir. L'AS Roma a vaincu 5-0 les Roumains de Cluj et le Napoli est venu à bout de Rijeka sur le score de 2 buts à 1. Dans les autres matchs Grenade s'est imposé 2-0 contre l'Omonia Nicosie. Dans le groupe de Nice, Leverkusen s'est imposé 4-2 à Beer Sheva. Dans le groupe de Lille, le Sparta Prague s'est imposé 4-1 à Glasgow contre le Celtic.

