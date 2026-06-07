Les favoris de Didier Deschamps avant le début du Mondial

Une probabilité de un sur huit. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport , le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a donné ses favoris avant le lancement de la Coupe du monde jeudi prochain.

Pour le tacticien basque, huit équipes se dégagent pour la victoire finale , à savoir : la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal, l’Argentine, le Brésil et le Maroc comme il l’a expliqué : « L’Espagne, qui, sous la houlette de De La Fuente, a apporté de la vitesse à son jeu de possession. Et cette vitesse est difficile à gérer. L’Allemagne, grande nation du football, grâce à la qualité de ses joueurs. Tout comme l’Angleterre de Tuchel, que j’apprécie beaucoup. Le Portugal, qu’il ne faut pas sous-estimer. Les deux équipes sud-américaines, l’Argentine et le Brésil. Et pourquoi pas le Maroc, qui ne cesse de progresser ? » …

LB pour SOFOOT.com