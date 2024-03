Les fantômes du manoir nantais

Baladé à domicile contre le RC Strasbourg (1-3), samedi, le FC Nantes (16e) est en train de sombrer tout doucement.

À croire que le FC Nantes et ses ultras seront toujours en discordance. Tous les cinq ans, à l’occasion de son anniversaire, la Brigade Loire nous en met plein les mirettes, offrant le genre de show conçu pour que l’on en dise plus tard : « J’y étais. » Et tous les cinq ans, les Canaris sont incapables de suivre la cadence et de participer à la fête organisée par leurs ultras. En 2009, pour les dix ans du groupe, Rémi Maréval, Frédéric Da Rocha, Guirane N’Daw et leurs copains s’étaient fait rattraper par le FC Lorient de Jérémy Morel (1-1). En 2014, pour les quinze ans, Lucas Deaux, Papy Djilobodji, Vincent Bessat et compagnie avaient vécu l’enfer face au Stade rennais de Paul-Georges Ntep (0-3). En 2019, pour les vingt ans, Ludovic Blas, Andrei Girotto, Abdoulaye Touré et toute la clique s’étaient fait renverser par l’AS Saint-Étienne de Denis Bouanga (2-3).

La BL a peut-être hésité à souffler ses 25 bougies, cette année. Mais ce samedi, c’était le jour. Alors la Brigade a évidemment donné à déguster, avec un copieux menu en sept temps étalé sur tout l’après-midi, rendant notamment hommage à « Max », membre de la troupe décédé le 2 décembre en marge de Nantes-Nice. Et la bande de Pedro Chirivella, Eray Cömert et Mostafa Mohamed a évidemment choke en retour, face à l’effrayant RC Strasbourg d’Emanuel Emegha, 14 e de Ligue 1 et qui n’avait pas encore gagné en 2024 (1-3).…

