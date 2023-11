information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 11:01

Les expulsions temporaires vont être testées en professionnel

Attention, nouvelle règle !

Au milieu du marasme de la VAR et des règles toujours plus floues autour des mains, l’International Football Association Board (IFAB) s’est réunie ce mardi pour ne pas en parler. À la place, l’instance a approuvé le début d’essais sur les expulsions temporaires. À l’instar de ce qui se fait en rugby et dans les compétitions de jeunes en Angleterre, l’IFAB a approuvé la mise en pratique d’expulsions de 10 minutes « pour des protestations à l’encontre de l’arbitre ou de claires fautes tactiques » qui se matérialisera sous la forme d’un carton blanc.…

CD pour SOFOOT.com