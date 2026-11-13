Les exportations italiennes ont augmenté de 4,7 % sur les 9 premiers mois de 2026

Un employé retire un lingot d’argent au cours du processus de production à la raffinerie de métaux précieux Italpreziosi, située à Arezzo en Italie, le 29 septembre 2026. ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Les exportations italiennes ont augmenté de 4,7 % sur les neuf premiers mois de 2026, mais elles ont ralenti ces derniers mois, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

La croissance des exportations est due pour plus de moitié aux exportations de métaux et d'objets en métal, note l'Istat dans un communiqué. Ce sont notamment des exportations d'or vers la Suisse, selon des données publiées précédemment.

L'Istat prévoit une croissance des exportations de 2,2 % sur l'ensemble de l'année car les exportations n'ont que peu progressé au troisième trimestre (+0,3 % par rapport au deuxième).

Sur le seul mois de septembre, les exportations ont augmenté de 3,8 % sur un an, tirées par la progression des exportations de métaux et de produits du raffinage, et freinées par la baisse des produits pharmaceutiques.

Les importations ont parallèlement augmenté de 3,6 %, au mois de septembre, avec une hausse des achats de métaux et de produits énergétiques (gaz naturel, pétrole brut et produits du raffinage), et une forte baisse des produits pharmaceutiques.

Au cours de l'année 2026, "les exportations de biens et de services ont montré un bon dynamisme", expliquait l'Istat mercredi dans un communiqué, en lien avec "une dynamique résiliente du commerce international face aux tensions géopolitiques".

En 2027, "une atténuation des tensions géopolitiques favoriserait une reprise du commerce international", notait l'Istat, qui prévoit cependant "un rythme d’expansion du commerce extérieur italien moins marqué que celui du commerce international".