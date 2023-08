Les explications de la FFF après son refus de réintégrer Sedan en National

Le coup de grâce.

Le communiqué de la Fédération française de football annonçant le renvoi du CS Sedan Ardennes (7e de National 1 la saison passée) en Régional 1, jeudi, était aussi court que lapidaire. Près d’une semaine plus tard, la 3F a publié le procès verbal du dernier Comex ayant validé cette sanction. Malgré des explications toujours très concises, le club en sait plus sur sa non-réintégration en N1 : « Considérant les principes applicables de saine gestion des compétitions et d’équité sportive, ainsi que l’importance de la gestion financière et des règles afférentes au contrôle selon un calendrier réglementaire précis, refuse (le retour en troisième division) . » Ainsi, les conditions financières étaient réunis pour sauver le CSSA, mais pas à temps pour être acceptées par la Fédération.…

EL pour SOFOOT.com