Les évacuations parmi "les plus difficiles de l'histoire" se poursuivent à Kaboul

Photo fournie par l'armée américaine montrant des enfants attendant un avion pour quitter l'Afghanistan à l'aéroport de Kaboul, le 19 août 2021 ( US MARINE CORPS / Mark ANDRIES )

La gigantesque opération d'évacuation à Kaboul, qualifiée par Joe Biden de "l'une des plus difficiles de l'histoire", mobilise depuis une semaine, dans des conditions chaotiques, des avions du monde entier pour évacuer par l'aéroport de la capitale afghane des diplomates, d'autres étrangers et des Afghans fuyant un pays tombé aux mains des talibans.

Un pilote militaire tchèque a décrit les conditions difficiles des rotations aériennes, sans véritable contrôle aérien, sans approvisionnement possible en kérosène sur place et avec des décollages périlleux.

- 13.000 personnes évacuées par les Etats-Unis -

Les Etats-Unis, qui prévoient d'évacuer plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar, affirment avoir déjà fait sortir plus de 13.000 personnes depuis le 14 août.

Mais le président américain a affirmé qu'il ne pouvait pas garantir "l'issue finale" de cette opération d'évacuation, l'une des "plus difficiles de l'histoire" au terme d'une guerre longue de vingt ans en Afghanistan.

- Difficile accès à l'aéroport -

Si des milliers de personnes ont déjà pu être évacuées, les talibans sont désormais accusés de traquer des Afghans ayant travaillé pour l'Otan pour les arrêter, et de restreindre l'accès à l'aéroport.

Photo diffusée le 20 août 2021 par l'Etat-major français des Armées montrant des évacués afghans à leur arrivée à la base aérienne d'Al-Dhafra, près d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis ( ETAT MAJOR DES ARMEES / Handout )

"Nous avons davantage d'avions (disponibles pour les évacuations) que de passagers (prêts à embarquer), car c'est un défi de plus en plus épineux de permettre à ces personnes d'arriver jusque dans l'aéroport", a souligné le chef de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

La Pologne sera responsable de l'opération d'évacuation de 300 citoyens afghans qui, ces dernières années, ont travaillé avec l'OTAN.

- Secourus par des hélicoptères -

L'armée américaine a déployé trois hélicoptères pour évacuer 169 Américains depuis un hôtel non loin de l'aéroport, a indiqué vendredi le Pentagone. C'est la première fois que l'armée américaine fait montre de sa capacité à quitter l'enceinte sécurisée de l'aéroport pour venir en aide à des personnes souhaitant quitter le pays. Le groupe prévoyait de se rendre à pied jusqu'à l'aéroport mais une foule en compliquait l'accès.

Carte de Kaboul et de son aéroport international ( AFP / )

L'Allemagne, qui a déjà mis en sécurité 1.600 personnes, prévoit aussi de déployer deux hélicoptères pour sécuriser les évacuations, voire venir en aide à des personnes dans des "situations dangereuses" ou des endroits éloignés. Un civil allemand a été blessé par balle alors qu'il se rendait à l'aéroport mais sa vie n'est pas en danger.

- Efforts tous azimuts -

Un millier d'Afghans ont été évacués vers Italie en cinq derniers jours, ou sont en voie de l'être, en attente à l'aéroport, a précisé samedi le ministre de la Défense.

Un Airbus A400M de la Royal Air Force, transportant des évacués d'Afghanistan, décolle le 19 août 2021 de l'aéroport Al-Maktoum aux Emirats Arabes Unis ( AFP / Giuseppe CACACE )

Le gouvernement britannique a pour sa part indiqué avoir évacué 1.615 personnes, dont 399 Britanniques, 320 membres du personnel diplomatique et 402 Afghans.

Efforts aussi menés par la France: un quatrième avion d'exfiltrés de Kaboul s'est posé vendredi soir à Paris, avec à son bord une centaine de personnes dont 99 Afghans. La France a jusqu'à présent évacué environ 400 Afghans.

La Roumanie, elle, a mis à l'abri plus de 260 personnes quand l'Espagne a de son côté évacué 158 Afghans dont la majeure partie est arrivée vendredi soir.

L'Autriche, qui n'a pas de moyens d'évacuation propres, a réussi à faire sortir deux ressortissants, mais 85 autres Autrichiens et Afghans résidant en Autriche et cherchant à s'échapper restent bloqués.

