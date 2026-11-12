Les Européens présents lors des prochaines discussions sur l'Ukraine

Le président russe est convenu de laisser des représentants européens participer aux prochains pourparlers de paix en Ukraine, a dit jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff après une rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou.

Le chef du Kremlin a estimé que Washington devait travailler avec ses alliés européens afin de déterminer si ces derniers souhaitaient la paix ou la guerre en Ukraine, a précisé Steve Witkoff.

"Les Européens participeront à la prochaine réunion, ce qui, selon nous, représentera un moment très important, car ils sont nos partenaires et il est très important pour nous qu'ils participent", a dit Steve Witkoff à la télévision russe à l'issue de la réunion.

Jared Kushner et Steve Witkoff ont rencontré jeudi après-midi Vladimir Poutine à Moscou, dans la foulée des négociations qui ont eu lieu pendant deux jours à Abou Dhabi entre Russes et Ukrainiens.

L e Kremlin a fait savoir que les discussions avaient été utiles et que les discussions entre représentants russes et ukrainiens se poursuivraient.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a indiqué que les émissaires américains avaient apporté leur soutien à une proposition de Vladimir Poutine visant à mettre en oeuvre un cessez-le-feu humanitaire à Kostantynivka, une ville industrielle de l'oblast de Donetsk, en s'appuyant sur l'exemple de la trêve observée fin octobre à Olechky.

Le président russe poursuivra les discussions avec son homologue américain Donald Trump lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra en Chine plus tard ce mois-ci, a précisé le Kremlin.

Lors des pourparlers d'Abou Dhabi, les premiers depuis neuf mois, la Russie et l'Ukraine sont convenues de procéder à un important échange de prisonniers de guerre, mais peu d'annonces concrètes ont émergé des réunions organisées sous l'égide des États-Unis.

ÉTAPE À DUBLIN

Les deux émissaires devaient rejoindre ensuite Dublin pour des discussions avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui participe à un sommet de la Communauté politique européenne.

Alors que les discussions russo-ukrainiennes bloquent toujours sur la question des territoires, Jared Kushner a déclaré à Moscou que les médiateurs américains avaient entamé avec les Européens des discussions sur l'architecture sécuritaire de l'Europe. Le gendre de Donald Trump a également souligné que les Européens souhaitaient prendre part aux discussions et mettre un terme à la guerre.

Interrogé à ce sujet à Dublin, Volodimir Zelensky a jugé "un peu étrange" cette idée de discuter d'une nouvelle architecture sécuritaire avec Moscou "parce que dans les trente années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, l'Europe a bien traité la Russie, et l'Europe a essayé de développer avec elle autant d'échanges, de coopération et de bonnes relations que possible".

Vladimir Poutine a affirmé quant à lui ne s'être jamais opposé à un dialogue avec l'Europe tout en répétant que toute présence de troupes étrangères sur le sol ukrainien serait inacceptable aux yeux de Moscou

Un haut diplomate russe a déclaré mercredi que Moscou serait prêt à conclure des pactes de non-agression avec des États membres de l'Otan dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité continentale. De nombreux responsables politiques européens se disent opposés à toute discussion sur la sécurité globale de l'Europe tant que de réels progrès n'auront pas été réalisés concernant l'Ukraine, notamment un cessez-le-feu.

Volodimir Zelensky a par ailleurs déclaré jeudi que de nouvelles restrictions affectaient le système de communications par satellite Starshield .

"Pour l'instant, nous en savons peu (sur les restrictions à l'utilisation de Starshield). Certaines choses sont toutefois déjà claires: Si quelqu'un en Amérique prend des décisions qui traitent le territoire ukrainien comme s'il n'était pas ukrainien, alors nous savons où nous orienter", a-t-il estimé.

(Bureau de Moscou, rédigé par Andrew Osborn, Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud pour la version française)