Les Européens présents aux prochaines négociations sur l'Ukraine, selon Kiev et Washington

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et l'émissaire américain, Jared Kushner, ont déclaré que l'Europe participerait au prochain cycle de négociations avec la Russie, tandis que Vladimir Poutine a laissé entendre que Moscou ne reviendrait pas sur ses exigences pour mettre fin à près de cinq ans de guerre.

Après les pourparlers russo-ukrainiens sous médiation américaine à Abou Dhabi, M. Kushner et son collègue émissaire Steve Witkoff ont mené plus de quatre heures de discussions avec le président russe au Kremlin avant de s'envoler à Dublin pour informer M. Zelensky.

"Nous ne pouvons pas conclure cet accord" entre Moscou et Kiev "sans que les Européens soient à la table des négociations", a déclaré jeudi M. Kushner. "Je pense que nous sommes en mesure d'y parvenir avec le président Poutine", a-t-il ajouté devant des journalistes.

M. Zelensky a, lui, déclaré que les Européens participeraient plutôt que de rester "séparément" en marge des négociations comme ils l'étaient aux Emirats arabes unis, en assurant : "Ils auront une voix".

M. Kushner a par la suite réitéré ce sentiment dans un message publié sur la plateforme X : "Les deux parties sont désormais convenues d'élargir la prochaine série de négociations pour y inclure nos partenaires européens".

"D'importantes divergences subsistent, mais nous sommes encouragés par les progrès réalisés", a-t-il ajouté, en précisant que le calendrier et les détails concernant le processus de négociation seraient publiés "prochainement".

Inflexible

"Aucune décision concernant la sécurité de l'Europe ne peut se prendre sans les Européens", a réagi pour sa part le président français, Emmanuel Macron, à l'issue du sommet de la Communauté politique européenne réuni jeudi à Dublin. Les 40 pays présents prennent "ensemble la responsabilité première de (leur) propre sécurité" et se tiennent "aux côtés de l'Ukraine, dont la sécurité fait partie intégrante de celle de l'Europe", a-t-il ajouté sur X.

Le Kremlin n'a pas confirmé que M. Poutine avait accepté d'inclure l'Europe dans de futures négociations, ce que Kiev et ses alliés réclament depuis longtemps.

Avant Moscou, Jared Kushner et Steve Witkoff avaient participé à Abou Dhabi à deux jours de pourparlers ukraino-russes sous l'égide des États-Unis.

Lors de leur passage au Kremlin, jeudi, Vladimir Poutine a affirmé qu'il resterait inflexible sur ses exigences maximalistes pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en proposant une trêve temporaire dans une ville-clé du front.

Photo fournie par l'agence de presse russe Sputnik, montrant le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les émissaires américains Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et Steve Witkoff, au Kremlin, à Moscou, le 12 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

Moscou promeut des discussions portant en premier lieu sur la vaste question de la sécurité en Europe.

Kiev et ses soutiens européens s'opposent à une redistribution des zones d'influence entre Washington, Moscou et Pékin, et demandent des négociations pour d'abord mettre fin au conflit qui dure depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près de cinq ans.

Divergences

Dans un long échange avec les émissaires de Donald Trump retransmis - fait rare - à la télévision russe, Vladimir Poutine a rejeté toute possibilité d'établir des "zones grises" ou démilitarisées autour de la ligne de front.

La Russie occupe actuellement un peu plus de 19 % du territoire ukrainien, et revendique depuis 2022 l'annexion, rejetée par Kiev et la communauté internationale, de quatre régions ukrainiennes dont elle ne contrôle pas l'intégralité : Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson.

Le président russe a également qualifié d'"absolument inacceptable" la possibilité de déploiement de troupes étrangères en Ukraine, demandé par Kiev comme garantie de sécurité contre une reprise du conflit.

Vladimir Poutine a aussi proposé jeudi l'organisation d'une opération "humanitaire" dans la ville ukrainienne de Kostiantynivka, au cœur des combats dans la région de Donetsk (est).

Des habitants évacués d'Olechky, ville occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, dans un bus à leur arrivée en territoire ukrainien, le 31 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Lors des deux jours de discussions directes à Abou Dhabi mardi et mercredi - les premières en plus de huit mois -, Russes et Ukrainiens sont convenus d'un nouvel échange massif de prisonniers, dont le nombre reste encore à préciser. Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi soir qu'il s'agirait du plus important depuis le début de la guerre.

L'offensive russe à grande échelle en Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk, mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée.

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau.