Les étudiants mobilisent ce mardi, une semaine avant le 5 décembre

Tour de chauffe. Une semaine avant la grève reconductible du 5 décembre contre la réforme des retraites, les étudiants révisent. Des assemblées générales et « actions coups de poing » contre la précarité sont attendus ce mardi sur plusieurs campus. À l'appel de cinq syndicats étudiants, des manifestations sont programmées à Lille, Nantes, Toulouse ou encore à Lyon, où a débuté la fronde après la tentative d'immolation d'un étudiant de 22 ans, le 8 novembre, devant le Crous.À Paris, un simple rassemblement est prévu en fin de journée devant l'université Paris-Diderot (Paris 7). « On se met en ordre de bataille : les facs commencent à se réveiller », promet Thibaud Moreau, le secrétaire général de la FSE, jeune syndicat né cet été d'une scission avec l'Unef.«Maintenir la pression sur le gouvernement»« L'objectif n'est pas une mobilisation de masse, mais surtout de maintenir la pression sur le gouvernement », affirme Orlane François, la présidente de la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), le principal syndicat étudiant. Contrairement aux autres organisations mobilisées, celui-ci n'appelle pas pour l'instant à rejoindre le cortège du 5 décembre. Il laisse tout de même une porte ouverte pour rejoindre les mécontents dès janvier, si aucune avancée ne pointe sur le front de la précarité étudiante.« Une revalorisation massive des bourses est possible : si le gouvernement consentait à réinjecter dans les aides aux étudiants le budget du SNU (service national universel), il pourrait même les augmenter beaucoup », plaide Mélanie Luce, la porte-parole de l'Unef.La semaine dernière, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé la création d'un numéro de téléphone unique, pour que les étudiants les plus en difficulté bénéficient plus facilement des fonds d'aide d'urgence existants. Une réponse jugée largement insuffisante par ...