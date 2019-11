Les étudiants infirmiers, particulièrement touchés par la précarité

Leurs origines sociales, leurs cadences de travail et le statut particulier de leur formation les exposent à des situations difficiles.

Une odeur de transpiration et de pizza inonde le bureau des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-Marne). Maxime, 18 ans, est avachi sur un canapé au cuir abîmé. « Beaucoup de jeunes veulent être infirmiers parce qu'ils pensent que c'est comme dans "Grey's anatomy" [série télévisée américaine] », ironise-t-il devant les sourires approbateurs de ses copains.

« Il faut savoir s'adapter à ces changements de rythme dans l'année » - Laura, 25 ans, étudiante

Au centre hospitalier Henri-Mondor, l'IFSI occupe deux étages d'un bâtiment bleu désuet, et accueille environ six cents étudiants. Sur une table dans le couloir, Juliette, Thomas, Lucie et Laura, tous en troisième et dernière année, profitent de l'absence de leur professeur pour commencer leur mémoire. « Une journée basique en IFSI commence à 9 heures et se termine à 16 h 30. On a trente-cinq heures de cours par semaine. Et la charge de travail est importante », explique Thomas, 20 ans. L'année est ponctuée de stages d'une durée variable, pendant lesquels « on peut travailler jusqu'à douze heures par jour ». « Il faut savoir s'adapter à ces changements de rythme dans l'année », ajoute Laura, 25 ans, la doyenne du groupe.

Mais si les cadences sont un sujet de discussion, une autre préoccupation revient systématiquement dans les conversations : la difficulté, pour ces élèves issus en majorité d'un milieu social modeste, de joindre les deux bouts financièrement. Une situation qui fait écho aux manifestations lancées mardi 12 novembre pour dénoncer la précarité étudiante, suite à l'immolation par le feu d'un jeune à Lyon samedi, devant un bâtiment du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous).

