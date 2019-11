« Les étudiants en sciences manquent d'outils pour penser l'impact des technologies »

Les ingénieurs et scientifiques qui conçoivent et utilisent les technologies de notre quotidien n'ont pas de vision du modèle de société qu'ils veulent créer, estime l'anthropologue du numérique Rahaf Harfoush.

Rahaf Harfoush, anthropologue du numérique, participe à la chaire « Good in Tech », lancée début septembre par l'Institut Mines-Telecom Business School et Sciences Po. Ce projet de recherche vise à repenser l'innovation et la technologie comme « moteurs d'un monde meilleur, pour et par l'humain ».

Vous commencez souvent vos conférences par l'histoire de deux amis ingénieurs, Roman et Eugenia. Lorsque Roman meurt dans un accident de voiture, Eugenia, spécialiste de l'intelligence artificielle, rassemble toutes ses traces numériques - e-mails, sms, etc. - et crée un algorithme pour les transformer en « chatbots ». Qu'est-ce que cela illustre ?

D'abord, ceci est une histoire vraie. Aux Etats-Unis, certaines entreprises proposent aux familles de conserver l'identité numérique de leurs proches après leur mort avec diverses applications possibles, comme la création de chatbots (robots conversationnels). J'utilise l'exemple de Roman et Eugenia car la mort est un moment émotionnel incontournable dans une vie humaine et cela attire immédiatement l'attention de mon auditoire. Evoquer ce moment émotionnel me permet de questionner le lien que nous avons avec la technologie. Cet exemple illustre de façon extrême comment celle-ci influence notre façon de porter le deuil, et comment elle a influencé tous les autres domaines de nos vies : notre façon de manger, d'aimer ou de voter.

Quel regard portez-vous sur la formation de ceux qui conçoivent ces technologies ?

