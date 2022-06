Les ETI dynamiques, mais freinées par le recrutement et les approvisionnements

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) anticipent une hausse de leur chiffre d'affaires et des créations d'emplois en 2022 mais sont freinées par des difficultés d'approvisionnements et de recrutement, selon une enquête publiée mercredi par Bpifrance.

Pour près des trois quarts de ces entreprises qui comptent pour la plupart entre 250 et 5.000 salariés, "la résilience de l'emploi s'accompagne des difficultés de recrutement" et "deux tiers des ETI sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement qui limitent leur activité", constate la banque publique.

Plus de la moitié des entreprises s'attendent à "un impact fort de la guerre en Ukraine sur leur activité", principalement à travers les prix de l'énergie (47%), le prix des intrants hors énergie (24%) et les problèmes d'approvisionnement (24%).

Face à ces contraintes, trois ETI sur quatre "envisagent d'augmenter leur prix de vente et un tiers d'absorber une partie du choc en réduisant leurs marges d'exploitation", poursuit Bpifrance qui a analysé les réponses de 550 entreprises à un questionnaire envoyé fin mars.

Elles estiment que leur trésorerie, qui a connu une situation particulièrement favorable en 2021 grâce aux prêts garantis par l'Etat (PGE), va se dégrader cette année, alors que les ETI sont 56%, contre 33% l'an dernier, à avoir consommé leur PGE en majorité ou complètement.

Grâce à un accès au crédit toujours aisé, l'investissement devrait augmenter pour retrouver son niveau d'avant-crise dans les services. A l'inverse, il diminuerait dans l'industrie et la construction mais tout en restant supérieur ou proche du niveau d'avant-crise, après une année de forte progression en 2021.

La transition écologique est vue par 62% des entreprises comme une source d'opportunités, surtout dans l'industrie et la construction, tandis que 23% y voient une source de risques, notamment les ETI de plus petite taille, non innovantes ainsi que celles du secteur des services.

Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance, a déclaré à l'AFP qu'aujourd'hui "les ETI entraînent l'économie française", même si souvent "elles ne sont pas encore suffisamment grosses".

Alors que l'an passé a été marqué par un net rebond du commerce international, les ETI françaises s'attendent pour 2022 à une hausse de leurs exportations, à la fois vers les autres pays de l'Union européenne et hors de l'UE.

Enfin, un tiers (34%) se disent "très inquiets" pour la cybersécurité, loin devant les conflits géopolitiques (19%).