Les Etats-Unis vont offrir 1 million de doses de vaccin anti-mpox à l'Afrique, annonce Biden

Le président américain Joe Biden à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le 24 septembre 2024 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les Etats-Unis vont offrir un million de doses de vaccin anti-mpox à des pays du continent africain où sévit cette épidémie, a annoncé mardi le président Joe Biden à la tribune de l'ONU à New York.

"Nous devons agir rapidement pour lutter contre l'épidémie de mpox en Afrique. Nous sommes prêts à promettre 500 millions de dollars pour aider les pays africains à faire face à cette épidémie, et nous donnons maintenant un million de doses du vaccin anti-mpox", a-t-il déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous appelons nos partenaires à nous suivre" pour davantage de promesses de dons, a-t-il également lancé.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains lors de contacts physiques prolongés, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Elle peut parfois être mortelle.

La recrudescence du mpox sur le continent et l'apparition d'un nouveau variant (clade 1b) ont poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale.

La première campagne de vaccination contre le mpox a débuté la semaine dernière au Rwanda, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine.

Au total, 25.093 cas présumés de mpox et 723 décès avaient été signalés à travers le continent entre janvier et le 8 septembre, selon l'OMS. La République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, a indiqué qu'elle commencera sa campagne de vaccination le 2 octobre.

Présentation du mpox, maladie infectieuse anciennement appelée variole du singe ( AFP / Olivia BUGAULT )

Jusqu'à présent, quelque 200.000 doses de vaccin ont été livrées à la RDC par l'Union européenne, et environ 50.000 par les États-Unis. La RDC compte environ 100 millions d'habitants.

L'OMS a annoncé le 13 septembre avoir préqualifié le vaccin MVA-BN, permettant aux agences spécialisées de l'ONU, comme l'Alliance du vaccin et l'agence pour l'enfance Unicef, mais aussi des gouvernements d'accélérer les commandes. Ce vaccin fabriqué par Bavaria Nordic A/S peut-être administré aux personnes de plus de 18 ans en injection de 2 doses à 4 semaines d'intervalle.