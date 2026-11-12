Les États-Unis retirent leur équipe du Mondial U17
Pas de Qatar pour les jeunes Américains. D’ici une semaine s’ouvrira au Qatar le Mondial U17, mais ce sera sans les États-Unis. En effet, la fédération américaine de football a envoyé une lettre à ses joueurs, que Reuters s’est procurée, dans laquelle elle déclare avoir pris cette la décision de se retirer « compte tenu des circonstances actuelles » .
Les « circonstances actuelles » font bien sûr référence au conflit qui se tient depuis quelques mois au Moyen-Orient. « Le bien-être de nos joueurs et de notre personnel restera toujours notre priorité absolue » , rappelle l’U.S Soccer.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer