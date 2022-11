Les États-Unis rallient les huitièmes en battant l'Iran

Bien au-dessus de l'Iran pendant près d'une heure, les États-Unis ont trouvé le moyen de renvoyer la Team Melli à la maison grâce à un pion de Christian Pulisic. En huitièmes de finale, les Américains affrontent les Pays-Bas.

Iran 0-1 États-Unis

Christian se queda

Dans la douleur

Jusqu'au bout du temps additionnel, et la 99minute, les États-Unis auront souffert, mais auront tenu. Comme lors de ses deux premières sorties, avec deux mi-temps radicalement différentes, la troupe de Timothy Weah a tenu en seconde période pour se frayer un chemin jusqu'aux huitièmes de finale où ils retrouveront lesde Memphis Depay. Avec l'ambition de poursuivre leur rêve américain.C'est dans un vacarme de vuvuzelas et de tambours iraniens que les États-Unis se mettent en ordre de match. L'obligation de victoire pour accéder aux huitièmes déshinibe totalement la Team USA, au contraire d'une équipe d'Iran qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Au milieu de terrain, la paire Musah-McKennie prend rapidement le contrôle et c'est d'ailleurs le premier cité qui s'illustre d'une frappe trop enlevée. Plus le temps passe et plus les occasions s'accumulent, à l'image des coups de casques de Christian Pulisic et Timothy Weah, et deviennent de plus en plus franches côté américain. Dans le camp d'en face, la Team Melli balbutie son football et fait preuve de lenteur à l'approche de la cage de Matt Turner.À force de prendre des vagues en pleine poire, l'Iran va céder sur un énième mouvement bien huilé. L'ouverture de Weston Mckennie est exquise, la remise de Sergiño Dest l'est tout autant pour le SUV Pulisic qui franchit la ligne d'arrivée. Les vuvuzelas se taisent, Pulisic met quelques minutes avant de s'en remettre, juste le temps de voir Timothy Weah partir breaker en solo. Problème : l'attaquant est signalé hors jeu pour quelques millimètres.À la pause, les États-Unis ont rempli leur part du contrat.Le second acte colle tant à l'enjeu…