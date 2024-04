Les États-Unis principal marché d'exportation de Taïwan devant la Chine hors-Hong Kong

Les États-Unis sont devenus le principal marché d'exportation de Taïwan, devant la Chine hors Hong-Kong, grâce à la forte demande en électronique générée par l'intelligence artificielle (IA), a fait valoir vendredi le ministère des Finances de Taipei.

( AFP / SAM YEH )

Les chiffres mis en avant excluent cependant Hong Kong, qui détient son propre statut de territoire douanier: lorsqu'on l'inclut, la Chine reste la première destination pour les produits taïwanais.

Taïwan excelle dans la fabrication de puces électroniques, utilisées dans les voitures, les satellites ou les avions de combat et dont sont de plus en plus friandes les technologies d'IA.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, était depuis deux décennies son principal marché d’exportation.

Mais ce qui était vrai depuis août 2003 ne semble plus l'être tout à fait depuis décembre 2023, mois où Taïwan a exporté pour 8,49 milliards de dollars de produits vers les États-Unis, contre 8,28 milliards de dollars vers la Chine hors Hong-Kong.

La tendance s'est poursuivie les trois mois suivant et en mars les exportations vers les Etats-Unis ont atteint 9,11 milliards de dollars, largement au dessus des 7,99 milliards de dollars vers la Chine hors Hong-Kong.

Un fonctionnaire du département commercial du ministère des Finances a mis en valeur le rôle, dans cette tendance, d'une "réorganisation mondiale des chaînes d’approvisionnement de l'électronique".

Tsai Ing-wen, présidente taïwanaise depuis 2016, s'efforce de renforcer les liens économiques avec les États-Unis, alors que la Chine voisine devient de plus en plus agressive.