« Les États-Unis ne veulent plus jouer les gendarmes au Moyen-Orient »

La plus longue guerre américaine de l'Histoire touche-t-elle à sa fin ? Dix-neuf ans après l'invasion de l'Afghanistan pour en déloger les talibans, les États-Unis ont signé avec ces derniers un accord censé aboutir au départ des troupes américaines dans le pays. Donald Trump réalise ainsi une promesse de campagne : il est temps pour les États-Unis de mettre un terme aux « guerres sans fin » dans lesquelles ils sont engagés, notamment au Moyen-Orient. Le constat est le même en Syrie. Alors que la région d'Idleb, au nord-ouest du pays, est sous le feu croisé des armées syrienne, russe et turque, provoquant un afflux sans précédent de réfugiés (près d'un million de personnes), les États-Unis frappent par leur absence, la majorité des soldats américains ayant déjà quitté le pays.Lire aussi Le monde en 2030 ? Le Moyen-Orient connaîtra-t-il la paix ?Diplomate actuellement chercheur invité au Washington Institute for Near East Policy, Charles Thépaut publie aujourd'hui une nouvelle édition de son livre Le monde arabe en morceaux : des printemps arabes au recul américain (Éditions Armand Colin)*. Dans une interview au Point, ce spécialiste du Moyen-Orient analyse les raisons pour lesquelles les États-Unis ne veulent plus s'engager politiquement et militairement dans les conflits qui minent la région.Le Point : Les Américains semblent être les grands absents de la crise à Idleb?Charles Thépaut : Militairement, il ne...