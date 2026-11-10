Les États-Unis inculpent trois "agents iraniens" pour un "projet d'attentat" sur une base anglaise

Un policier bloque une route à proximité de la base de Fairford, au sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La justice américaine a annoncé mardi avoir inculpé trois "agents iraniens" suspectés d'être impliqués dans un incident qu'elle qualifie de "projet d'attentat", survenu en septembre près d'une base aérienne anglaise.

Le 27 septembre, la police britannique était intervenue près de la base de Fairford (sud-ouest), utilisée par les États-Unis pour mener des attaques contre l'Iran, après le signalement aux services d'urgence de "trois véhicules suspects".

À l'intérieur, la police avait dit n'avoir trouvé aucun engin explosif, mais de l'essence "en quantité" et était restée très prudente sur la finalité supposée de cette opération. Plusieurs suspects avaient été arrêtés et remis en liberté sous caution.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham avait cependant déclaré que cet incident était "presque certainement dirigé" par l'Iran.

Les États-Unis avaient par la suite retiré leurs bombardiers B-1 de cette base.

Dans un communiqué, le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir inculpé trois hommes pour plusieurs attaques et tentatives, principalement en Europe, notamment ce "projet d'attentat terroriste" contre la base de Fairford.

Parmi les trois personnes poursuivies figure Mohammed Baqer Saad Dawood Al-Saadi (32 ans), déjà incarcéré aux États-Unis et présenté par Washington comme un responsable des Brigades du Hezbollah (Kataëb Hezbollah), groupe armé irakien pro-Téhéran.

Les deux autres sont Mohsen Mohajeri, un Iranien de 48 ans, et Mohammad Ali Al-Hassani, ressortissant irakien de 35 ans. Les autorités américaines ne disent pas où tous deux se trouvent.

Selon le ministère de la Justice américain, Mohammad Ali Al-Hassani a orchestré la logistique et les préparatifs de l'attaque contre la base de Fairford.

"Produits chimiques"

L'accusation affirme qu'il a "rémunéré plusieurs personnes" pour l'aider, "notamment en se procurant des fourgonnettes et des barils de carburant, en recherchant l'achat de produits chimiques accélérant la combustion, dont de grandes quantités de chlorure de potassium, et en achetant des objets métalliques susceptibles de servir de fragments projetés lors d'une explosion".

Le 26 septembre il a ensuite, selon l'inculpation, chargé plusieurs individus de conduire ces véhicules vers la base, certains contenant "des barils de carburant", et est resté "en contact fréquent avec les conducteurs, coordonnant leurs déplacements".

Mohammed Baqer Saad Dawood Al-Saadi a quant à lui échangé avec les deux autres alors qu'il était en détention aux États-Unis, affirment les procureurs, en utilisant des "messages codés" lors d'appels téléphoniques avec des membres de sa famille en Irak.

Le communiqué ne dit rien du rôle de Mohsen Mohajeri dans l'affaire de la base britannique.

Accusés d'autres faits

Les trois hommes sont visés par un acte d'accusation en huit chefs qui les met également en cause dans plusieurs autres attentats ou projets d'attentats au profit des Gardiens de la Révolution et des Brigades du Hezbollah.

Classées "groupe terroriste" par Washington, les Brigades du Hezbollah font partie de la "Résistance islamique en Irak", nébuleuse pro-Iran qui revendique régulièrement des attaques de drones et de roquettes sur des bases accueillant des soldats américains au Moyen-Orient.

"Quiconque prépare un projet d'attentat contre une base militaire abritant des soldats américains sera poursuivi par les États-Unis", a déclaré le ministre de la Justice Todd Blanche.

Al-Saadi avait été arrêté et inculpé au mois de mai pour avoir planifié, coordonné et revendiqué au moins 18 attaques terroristes en Europe et deux au Canada, en représailles à l'offensive militaire lancée depuis le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Parmi celles-ci figurait l'attaque au couteau contre deux hommes juifs survenue à Londres fin avril, dont l'auteur a été interpellé et est en attente de procès.

Selon le ministère de la Justice, Mohammed Baqer Saad Dawood Al-Saadi avait travaillé dans le passé "en étroite collaboration" avec le général iranien Qassem Soleimani, chef des Gardiens de la Révolution, tué en 2020 par une frappe américaine ordonnée par Donald Trump.

Il a également appelé à plusieurs reprises publiquement à mener des attaques contre des Américains.