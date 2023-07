Les États-Unis et la Jamaïque rejoignent les demi-finales de la Gold Cup

Vers la finale tant attendue ?

Depuis leur qualification, le Mexique et le Panama attendaient leur adversaire respectif en demi-finale de la Gold Cup. Dans la nuit de dimanche à lundi, le quart opposant les États-Unis et le Canada a longtemps été soporifique avant de s’emballer à la 88 e minute. L’ouverture du score américaine, par l’intermédiaire de Brandon Vazquez, n’a pas fait douter les Canadiens. Auteurs de seulement cinq tirs et avec 32 % de possession – contre 21 tentatives et 68 % de possession – les Canadiens ont été proches du hold-up en égalisant avant le terme avant de prendre l’avantage dans les prolongations. Alors qu’ils pouvaient battre les États-Unis sur leur sol pour la première fois depuis 1957, les Canucks ont marqué contre leur camp avant de buter par deux fois sur Matt Turner, le gardien américain d’Arsenal, lors de la séance de tirs au but.…

EL pour SOFOOT.com