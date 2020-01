Les Etats-Unis et la France vont évacuer leurs ressortissants de Wuhan

Le nombre de morts et de personnes contaminées par le nouveau coronavirus en provenance de Chine est encore en hausse ce dimanche matin : le pays fait état de 56 morts, dont un premier à Shanghai, et de près de 2000 personnes atteintes.Les Américains à San Francisco mardi. Face à la propagation de ce nouveau coronavirus, appelé provisoirement 2019-nCoV, les Etats-Unis ont décidé d'évacuer leurs ressortissants présents dans la zone d'origine de la contamination, la ville de Wuhan. Alors que les Américains ont un consulat sur place, il s'agit de personnel diplomatique et d'autres ressortissants.Washington espère mettre en place mardi un vol entre Wuhan et la ville californienne de San Francisco. « Priorité sera donnée aux personnes les plus à risque », a fait savoir le ministère américain des Affaires étrangères, le Département d'Etat.PSA évacue 38 étrangers. Le groupe automobile PSA, qui dispose d'usines à Wuhan, a précisé que ses salariés expatriés seraient évacués vers Changsha, une ville située à plus de 300 km au sud de Wuhan. Une quarantaine y sera mise en place avant un rapatriement vers les pays d'origine. « Cette initiative est en cours de mise en œuvre en totale coordination avec les autorités chinoises et le consulat général de France », a indiqué le fabricant automobile. 38 personnes sont concernées. En parallèle, PSA a indiqué œuvrer en faveur de « toutes les mesures permettant de prendre soin des employés chinois de leur entreprise commune DPCA ».Pas de date pour les Français. La France envisage une évacuation par autocar de ses ressortissants, en lien avec les autorités chinoises, a annoncé vendredi le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. La date de ce transfert n'a pas été précisée.Un virus faiblement mortel pour l'instant. L'étude des premiers cas tend toutefois à montrer que le taux de mortalité du virus est assez faible. Ce taux « est, pour ...