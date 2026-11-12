Les États-Unis entament l'exercice budgétaire 2027 avec un déficit budgétaire record de 404 milliards de dollars en octobre

Le gouvernement américain a entamé l’exercice 2027 avec un déficit budgétaire de 404 milliards de dollars pour le mois d’octobre, un record pour ce mois et une hausse de 120 milliards de dollars , soit 42%, par rapport à la même période de l’année précédente , en raison d’une baisse des recettes et d’une forte augmentation des dépenses, a indiqué jeudi le ministère des Finances.

Ce déficit record du mois d’octobre marque un nouveau revers budgétaire pour le secrétaire au Trésor Scott Bessent, après que le Trésor eut annoncé un déficit pour l’ensemble de l’exercice 2026 de près de 2 000 milliards de dollars, soit le plus important déficit budgétaire enregistré depuis cinq ans.

M. Bessent s’est fixé pour objectif de ramener le déficit à 3% du PIB américain, mais le déficit budgétaire de 2026 a été estimé à 6,2% du PIB, contre 5,8% pour l’exercice 2025.

Octobre 2026, les recettes ont chuté de 35 milliards de dollars, soit 9%, pour s’établir à 369 milliards de dollars, en partie en raison d’ une chute de 39% des recettes douanières nettes, passées de 31,3 milliards de dollars en octobre 2025 — lorsque les recettes issues des droits de douane mondiaux instaurés par le président Donald Trump avaient atteint leur pic — à 19,2 milliards de dollars.

En octobre, les recettes fiscales individuelles non retenues à la source ont baissé de 29 milliards de dollars, soit 36 %, pour s’établir à 51 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente, où elles avaient été gonflées par les paiements d’impôts effectués après l’expiration des délais de déclaration reportés pour les Californiens touchés par des incendies de forêt au début de l’année 2025 .

Après ajustements liés au calendrier, effectués car les versements de prestations de novembre ont été avancés au mois d’octobre pour les deux exercices, le Trésor a indiqué que le déficit ajusté se serait élevé à 285 milliards de dollars, soit une augmentation de 94 milliards de dollars, ou 49%, par rapport à la même période de l’année précédente.

F DÉPENSES AGRICOLES, MILITAIRES ET D'INTÉRÊTS

Mais les dépenses déclarées pour octobre ont atteint un niveau record pour ce mois, à 773 milliards de dollars, soit une hausse de 84 milliards de dollars, ou 12%, par rapport aux niveaux de l’année précédente. Ces hausses des dépenses s’expliquent en partie par une augmentation de 14 milliards de dollars, soit 80%, des dépenses du ministère américain de l’Agriculture, due aux aides versées aux agriculteurs, et par une hausse de 28 milliards de dollars, soit 30%, des dépenses militaires, correspondant à un versement effectué en octobre aux fonds fiduciaires militaires qui avait été retardé par la fermeture des services publics de l’année dernière, ainsi qu’à des augmentations réparties entre les opérations, la maintenance et les achats.

Les intérêts bruts sur la dette fédérale ont également augmenté de 11 milliards de dollars, soit 11%, par rapport au mois d’octobre de l’année précédente, pour atteindre 115 milliards de dollars.