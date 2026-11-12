Les Etats-Unis ciblent un gros poisson du coaching pour l'équipe nationale

Pep soon in US ? Alors que de nombreuses rumeurs envoient l’actuel sélectionneur des Etats-Unis Mauricio Pochettino dans le bourbier Manchester United, Pep Guardiola, qui a quitté l’autre Manchester cet été, serait pisté par la fédération américaine pour le remplacer selon The Athletic . Le Catalan a déjà refusé la sélection italienne il y a quelques mois, mais pourrait être séduit par la perspective de prendre les rênes des huitièmes de finaliste du dernier Mondial, lui qui n’a jamais caché son envie de reprendre une sélection en fin de carrière.

Pep Guardiola dithyrambique envers les Etats-Unis

Pour Guardiola, ce serait en tout cas loin d’être un choix au rabais, puisqu’il a lui-même déjà salué la valeur de ce poste … à l’heure de défendre le choix de Mauricio Pochettino de prendre le job en 2024. « Les États-Unis offrent une perspective fascinante : celle de bâtir un projet sur plusieurs années et de réussir à faire franchir une nouvelle étape à l’équipe nationale, avait-il ainsi avancé. Le potentiel y est réel, compte tenu de la taille de la population, de la place accordée au sport, et ainsi de suite » . Reste à savoir si, deux ans plus tard, Pep est toujours séduit par le projet, lui qui a fini sur les rotules à City.…

MB pour SOFOOT.com