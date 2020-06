Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis cessent d'exporter du matériel de défense à Hong Kong Reuters • 29/06/2020 à 23:22









LES ETATS-UNIS CESSENT D'EXPORTER DU MATÉRIEL DE DÉFENSE À HONG KONG WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé lundi l'arrêt des exportations de matériel de défense vers Hong Kong, où les autorités chinoises ont décidé d'imposer une nouvelle législation en matière de sécurité. La réforme suscite les inquiétudes des militants démocrates, qui soupçonnent Pékin de vouloir remettre en question l'autonomie de l'ancienne colonie britannique rétrocédée en 1997. "La décision du Parti communiste chinois d'anéantir les libertés de Hong Kong a contraint l'administration Trump à réévaluer sa politique à l'égard du territoire", a déclaré Mike Pompeo. "Les Etats-Unis sont contraints de prendre cette mesure pour protéger leur sécurité nationale. Nous ne pouvons plus distinguer les exportations d'articles contrôlés vers Hong Kong de celles vers la Chine continentale", a-t-il ajouté. Outre l'arrêt à compter de lundi des exportations de matériel de défense, les Etats-Unis vont prendre des mesures pour faire cesser les transferts de technologies à double usage, commerciale et militaire. (Lisa Lambert, version française Jean-Philippe Lefief)

