Les Etats-Unis avancent vers la vaccination des jeunes enfants

Image d'illustration de seringues contenant le vaccin anti-Covid de l'alliance Pfizer/BioNTech, qui a déposé une demande d'autorisation aux Etats-Unis pour les enfants de 5 à 11 ans ( AFP / FADEL SENNA )

Quelque 28 millions d'enfants de 5 à 11 ans pourraient bientôt avoir accès au vaccin contre le Covid-19 de Pfizer aux Etats-Unis, après le dépôt par le laboratoire jeudi d'une demande d'autorisation en urgence pour cette tranche d'âge, une nouvelle étape de la campagne d'immunisation très attendue par de nombreux parents.

Les premières injections pourraient commencer d'ici quelques semaines, après étude des données par les autorités sanitaires américaines.

"Alors que les nouveaux cas chez les enfants aux Etats-Unis continuent à être à un haut niveau, cette demande est un pas important dans nos efforts en cours contre le Covid-19", a tweeté Pfizer, qui a développé son vaccin avec le laboratoire allemand BioNTech.

L'Agence américaine des médicaments, la FDA, avait prévenu qu'une fois la demande de Pfizer formulée, le processus pourrait encore prendre "quelques semaines" jusqu'à ce que les piqûres puissent être effectivement réalisées.

Elle a précisé la semaine dernière avoir programmé une réunion de son comité consultatif pour étudier ces données le 26 octobre. Celui-ci devra rendre son avis avant que l'autorisation ne soit officiellement accordée.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) devront ensuite publier les recommandations précises d'utilisation à destination des professionnels de santé administrant les doses.

Si tout se déroule comme prévu, les enfants concernés "pourront se faire vacciner d'ici Halloween" le 31 octobre, a assuré dans un tweet Andy Slavitt, qui a conseillé la Maison Blanche durant la pandémie.

Les Etats-Unis comptent environ 28 millions d'enfants de 5 à 11 ans, selon les données du Bureau du recensement américain datant de 2019.

"Nous sommes prêts, nous avons les approvisionnements", a déclaré jeudi matin sur CNN le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients.

- Dosage adapté -

L'alliance Pfizer/BioNTech avait déjà soumis fin septembre à la FDA les résultats des essais de son vaccin pour cette tranche d'âge.

Pfizer/BioNTech a conduit ces essais sur plus de 2.000 enfants de 5 à 11 ans. Les entreprises ont indiqué que le vaccin était bien toléré et déclenchait une réponse immunitaire "robuste", "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans.

Le dosage a été adapté à 10 microgrammes par injection, contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.

De nombreux parents attendent avec impatience l'autorisation du vaccin pour leurs jeunes enfants, notamment depuis la rentrée scolaire et le retour des cours en personne.

Selon un sondage de la Kaiser Family Foundation fin septembre, parmi les parents ayant un enfant entre 5 et 11 ans, environ un tiers déclare qu'il le vaccinera dès que cela sera possible. Un autre tiers dit qu'il attendra avant de prendre une décision, et un quart dit qu'il ne le fera pas vacciner.

Les plus jeunes présentent moins de risque de développer des cas graves, mais peuvent malgré tout tomber malades et participer à la transmission du virus au sein de la population.

Les autorités sanitaires se concentreront notamment, lors de leur étude des données, sur les risques de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque qui s'est révélée plus fréquemment observée chez les jeunes adultes et adolescents après la vaccination avec les remèdes de Pfizer et de Moderna.

Le nombre d'enfants participant aux essais cliniques a ainsi été étendu, à la demande des autorités sanitaires, pour permettre de mieux détecter ces éventuels effets secondaires rares.

- Et avant 5 ans? -

Selon un comptage de l'Académie de pédiatrie américaine, au 30 septembre, environ 5,9 millions d'enfants ont été testés positifs au Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays.

Et quelques centaines sont décédés, selon les chiffres des CDC.

Pour le moment aux Etats-Unis, le remède de Pfizer est pleinement autorisé pour les 16 ans et plus, et autorisé en urgence pour les 12-15 ans.

L'alliance Pfizer/BioNTech a déclaré s'attendre à pouvoir publier "dès le quatrième trimestre" les résultats des essais pour deux autres tranches d'âge, les 2-5 ans ainsi que 6 mois-2 ans.

Moderna mène également des essais cliniques de son propre vaccin anti-Covid sur des milliers d'enfants, dont les résultats n'ont pas encore été communiqués.

En Israël, les enfants âgés de 5 à 11 ans risquant des complications graves liées au Covid-19 peuvent déjà être vaccinés depuis le 1er août avec Pfizer, en vertu d'une "autorisation spéciale".

