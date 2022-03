Les Etats-Unis adoptent un nouveau budget avec 14 milliards pour l'Ukraine

Le Congrès américain, le 8 mars 2022 ( AFP / Stefani Reynolds )

Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.

Le texte voté par des sénateurs des deux camps dans la soirée comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Il avait été approuvé la veille par la Chambre des représentants et doit désormais être promulgué par le président Joe Biden.

Ces fonds sont entre autres censés permettre à l'Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d'aide humanitaire et plus d'un milliard de dollars pour soutenir les réfugiés fuyant le pays en guerre.

- "Nourriture, médicaments, abris" -

L'enveloppe "fournira de la nourriture, des médicaments, des abris, un soutien aux plus de deux millions de réfugiés et des ressources pour l'économie ukrainienne qui est en ruine", a détaillé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.

"Elle permettra aussi des transferts d'armes comme les (lance-missiles) Javelin et Stinger, elle rassurera et renforcera l'Otan", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis consacrent aussi un important volet de cette aide aux besoins macroéconomiques de l'Ukraine afin d'assurer "la continuité du gouvernement", comme l'ont aussi fait le FMI et la Banque mondiale.

Un enfant attend d'être évacué de Irpin, au nord de Kiev, le 10 mars 2022 ( AFP / Aris Messinis )

Près de la moitié de ces fonds seront toutefois alloués à l'armée américaine, qui s'en servira notamment pour financer le déploiement de troupes dans la région. Plusieurs millions de dollars serviront aussi à financer la riposte économique américaine contre Moscou, à commencer par les sanctions contre des oligarques russes.

Cette grande enveloppe pour l'Ukraine a été rattachée au budget fédéral américain de l'année 2022, 1.500 milliards de dollars de dépenses que les sénateurs devaient à tout prix adopter avant vendredi soir, pour éviter un assèchement des finances de l'Etat.

Le président américain Joe Biden avait exhorté le Congrès à adopter ce budget sans attendre.

- "Un endroit dangereux" -

Un fait rare dans un Congrès si habitué aux querelles politiques: démocrates comme républicains soutiennent les mesures ukrainiennes. Nombre d'entre eux ont échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky le week-end dernier, après quoi ils ont appelé l'administration Biden à renforcer son aide à Kiev et muscler sa réponse contre Moscou.

"Le monde est un endroit dangereux. Il devient de plus en plus dangereux chaque jour", a plaidé le ténor conservateur Mitch McConnell jeudi, en annonçant son soutien à ce budget. "Nous devons absolument financer rapidement l'aide urgente dont l'Ukraine et nos alliés du flanc est de l'Otan ont besoin dès maintenant", a-t-il soutenu.

Le président américain Joe Biden, à Washington, le 10 mars 2022 ( AFP / Nicholas Kamm )

Au sein du grand budget fédéral américain de 1.500 milliards de dollars sont par ailleurs provisionnés des fonds pour financer l'initiative de Joe Biden contre le cancer, qui vise à réduire d'au moins 50% le taux de mortalité lié à cette maladie au cours des 25 prochaines années.

Ce budget débloque aussi des fonds pour financer les ponts et routes vétustes d'Amérique, que le président a promis de reconstruire, et réactive une loi contre les violences domestiques.