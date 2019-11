Les Etats-Unis accordent un nouveau répit de 90 jours à Huawei

Les Etats-Unis ont décidé d'accorder lundi un troisième répit de trois mois au géant chinois des télécoms Huawei et à certains de ses clients américains. Washington permet aux entreprises américaines de continuer à vendre des produits technologiques non sensibles au groupe chinois.« L'extension de la licence temporaire permettra de continuer à servir les clients de certaines régions les plus éloignées des Etats-Unis qui seraient autrement laissées dans l'obscurité », se justifie le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, dans un communiqué.« Le ministère continuera à surveiller de près les exportations de technologies sensibles afin de veiller à ce que nos innovations ne soient pas exploitées par ceux qui menaceraient notre sécurité nationale », ajoute-t-il.Jusqu'au 16 février En mai, l'administration Trump avait placé Huawei sur une liste noire, accusant le groupe de travailler avec les autorités chinoises. Elle avait néanmoins dans la foulée accordé des exemptions pour une première période de 90 jours, avant de la renouveler en août. Ce nouveau répit doit courir jusqu'au 16 février 2020, selon un avis posté sur le site du journal officiel.Le département du commerce rappelle que Huawei a été ajouté à la liste des entités interdites de faire des affaires avec les entreprises américaines à la suite d'une enquête concluant « que la société avait des activités contraires à la sécurité nationale des Etats-Unis ou à la politique étrangère ».« Pas d'impact » pour HuaweiDans un communiqué transmis au Parisien, l'entreprise estime que l'extension de licence « n'aura de toute façon pas d'impact substantiel sur les affaires de Huawei ». « Cette décision ne change pas le fait que Huawei continue d'être traitée injustement », avance-t-elle.Cette décision « a causé plus de mal aux entreprises américaines avec qui Huawei est en affaires » qu'à l'entreprise chinoise ...