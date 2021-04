Les états généraux de la laïcité sont "une mascarade" et ressemblent à "une AG du RN", fustige David Belliard

Selon l'élu écologiste, il s'agit là de "demander l'avis aux gens alors que le gouvernement a déjà décidé sans demander justement notre avis".

L'adjoint EELV à la mairie de Paris David Belliard, en juillet 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Installés mardi pour trois mois, les états généraux de la laïcité continuent à engendrer les critiques . Après l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le député ex-LREM Aurélien Taché ou la CFDT, David Belliard, adjoint EELV aux Transports à la mairie de Paris, a reproché au gouvernement d'avoir déjà tranché ce débat avec la loi séparatisme.

Ces états généraux sont "une mascarade, une fumisterie, de l'enfumage" , a tancé l'adjoint écologiste de la maire PS Anne Hidalgo mercredi 21 avril sur Sud Radio . La ministre déléguée à la Citoyenneté "Marlène Schiappa fait ce que le gouvernement sait faire le mieux, c'est-à-dire demander l'avis aux gens alors qu'ils (le gouvernement) ont déjà décidé sans demander justement notre avis. Ces états généraux, ils arrivent après le vote de la loi sur le séparatisme sur lequel les questions de laïcité ont été débattues", a estimé celui qui fut candidat EELV à la mairie de Paris en 2020.

"C'est une toute petite partie des intellectuels qui aujourd'hui participent à ces états généraux", a encore déploré l'adjoint à la Transformation de l'espace public. " Franchement, ça ressemble plutôt à une assemblée générale du Rassemblement national" , a-t-il ajouté, reprochant à Marlène Schiappa d'utiliser "les fake news, les mensonges, de la calomnie en caricaturant notamment Europe Écologie".

Marlène Schiappa "fait très clairement le jeu de Marine Le Pen lorsque elle met en situation, qu'elle monte en épingle un certain nombre de polémiques qui sont des polémiques artificielles pour la plupart, qui concernent d'ailleurs des élus écologistes", a également estimé David Belliard, faisant notamment référence au bras de fer engagé entre l'Etat et la mairie écologiste de Strasbourg après le vote par le conseil municipal d'une délibération actant le "principe" d'une subvention de plus de 2,5 millions d'euros au chantier de la mosquée, un projet porté par la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG) Est, une association d'origine turque. Marlène Schiappa s'est réjouie vendredi du retrait de la demande de subvention par l'association et que ces "deux millions et demi d'euros n'aillent pas financer une association qui promeut l'islam politique".