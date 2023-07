Les Etats généraux de l'information lancés en septembre, annonce l'Elysée

Promesse du candidat Macron, les Etats généraux de l'information seront lancés en septembre sous la houlette d'un comité indépendant composé notamment du secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, et dont les conclusions sont attendues d'ici à l'été 2024, a annoncé jeudi l'Elysée.

Ces Etats généraux "ne sont pas une réponse à l'actualité", a expliqué Christophe Deloire à l'AFP. "C'est un processus qui a une visée de long terme", la "question de l'indépendance de l'information" figurant parmi "beaucoup d'autres questions", a-t-il dit, en pleine crise au JDD.

Objectif de ces travaux censés associer "toutes les parties prenantes et les citoyens": "établir un diagnostic sur l'ensemble des enjeux liés aujourd'hui à l'information", anticiper "les évolutions à venir" et "proposer des actions concrètes qui pourront se déployer au plan national, européen et international" pour garantir à chacun le "droit à une information libre, indépendante et fiable", selon un communiqué.

Au menu des discussions, "l'impact considérable des innovations technologiques", le développement de l'éducation aux médias, "les conditions d'exercice du métier de journaliste", le "modèle économique et la régulation du secteur" ou encore le "rôle des différents acteurs, sur les ingérences et les manipulations en ce domaine", est-il précisé.

Le comité de pilotage sera présidé par Bruno Lasserre, président de la Cada (commission d'accès aux documents administratifs) et ancien vice-président du Conseil d'Etat, entouré de quatre autre membres, dont la directrice générale adjointe de La Poste et ancienne dirigeante de presse (Libération, Le Nouvel observateur) Nathalie Collin, la chercheuse Camille François, autrice d'un rapport sur les métavers, et l'inspectrice générale des finances Anne Perrot.

Christophe Deloire "officiera à titre personnel comme délégué général" en conservant sa casquette de secrétaire général de RSF, que "cette mission bénévole n'engagera pas", a précisé l'ONG dans un communiqué.

RSF en a profité pour saluer "une bonne nouvelle dans un contexte de crise pour l'indépendance et la fiabilité de l'information".

Le sujet s'est invité dans l'actualité à la faveur de la crise en cours au JDD, dont la rédaction est en grève depuis trois semaines contre l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.

De nombreux observateurs y voient la main du milliardaire Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi est en passe d'avaler Lagardère, le propriétaire du JDD.