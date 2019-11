La posture de la déesse du sommeil ou Supta Baddha Konasana (??????????????? en sanskrit) est une position de yoga restoratif qui permet de se ressourcer et de se régénérer. L'objectif est donc simple : favoriser le relâchement du corps et du mental.Pour réaliser au mieux cette posture, équipez-vous d'un bolster, d'un traversin ou de couvertures. Prenez position au pied du bolster et ramenez vos pieds au sol proche des fesses avant de laisser tomber vos genoux des deux côtés. Allongé sur le dos, les jambes « pliées en papillon » et les plantes de pied réunies, relâchez vos bras sur le sol, les paumes tournées vers le ciel. Épousez la forme du bolster pour bien ouvrir la poitrine, laisser la respiration aller et venir.« C'est une position qui va vous aider à améliorer votre respiration, à relâcher toutes les tensions dans le ventre et par la même occasion relancer la digestion tout en apaisant le système nerveux. » Avec cette posture de yoga restoratif, le corps et le mental se relâchent, la poitrine s'ouvre et la respiration devient plus fluide. Le stress tenu dans le ventre et dans le bassin se dissipe. Une position idéale pour le relâchement du corps et du mental.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le Fouquet's des Champs-Élysées à Paris.