Les essentiels du yoga #23 ? La respiration alternée

La respiration alternée ? ou Nadi Shodhana (???????? en sanskrit) ? est un exercice de respiration qui permet de rééquilibrer le système nerveux, de purifier les deux hémisphères du cerveau, d'augmenter la concentration, d'apaiser le mental ou encore d'améliorer le sommeil.La respiration alternée consiste à respirer alternativement par l'une ou l'autre narine et se pratique dans une posture assise : en tailleur ou demi-lotus. Le dos doit être bien droit et la posture confortable. Cet exercice de respiration alternée s'accompagne de deux mudras (gestes sacrés) qui favorisent la circulation d'énergie. « Avec la main gauche, joignez le pouce et l'index pour créer l'unité entre le soi individuel et le soi universel », explique Masha. Placez ensuite votre main droite en Vishnu Mudra : « Pliez l'index et le majeur dans la paume de la main tout en gardant les autres doigts toniques pour ouvrir et fermer les narines de façon alternée. »« Inspirez en fermant la narine droite à la fin de l'inspiration, fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Relâchez et retrouvez une respiration naturelle », décrit notre experte. Répétez l'exercice autant de fois que vous le souhaitez mais terminez toujours cet exercice en expirant par la narine gauche.