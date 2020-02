Les essentiels du yoga #22 ? La respiration carrée

La respiration carrée ? ou Samavritti (???????? en sanskrit) ? est un exercice de respiration qui permet de diminuer l'anxiété, réduire la tension artérielle, retrouver un sentiment de calme et déstresser. « Cela facilite l'apaisement, la détente et la concentration », précise Masha.La respiration carrée est une technique de relaxation basée sur quatre temps : inspiration ? rétention poumons pleins (on bloque le souffle) ? expiration ? rétention poumons vides. Il s'agit de pratiquer une respiration égale dans l'inspiration et l'expiration. « On va chercher à allonger les inspirations et les expirations et les rendre de la même durée pour équilibrer le système nerveux, sympathique et parasympathique », détaille notre professeure. À noter que pour réaliser au mieux cet exercice de respiration, vous allez toujours respirer par le nez.« Assis en tailleur, fermez les yeux, posez les mains sur les genoux et inspirez sur quatre temps. Expirez alors sur quatre temps », explique Masha. Choisissez donc un rythme de respiration qui vous permet d'être à l'aise ; le but n'est pas la performance. « Répéter l'exercice autant de temps que vous voulez en fonction du temps dont vous disposez », conclut notre experte.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le...