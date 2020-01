Les essentiels du yoga #19 ? La posture du demi-grand écart

La posture du demi-grand écart ? ou Ardha Hanumanasana (???? ????????? en sanskrit) ? est une position d'étirement au sol. Idéale pour les coureurs qui cherchent à détendre leurs jambes après un effort, elle permet d'assouplir les ischio-jambiers, tout en étirant les hanches, les mollets et le bas du dos.Pour réaliser cette position, tendez la jambe droite vers l'avant et gardez le genou gauche et le bassin perpendiculaire au sol. Si votre souplesse vous fait défaut et que la posture tire trop sur les tendons des cuisses, gardez une micro-flexion dans le genou jusqu'à ce que vos muscles se détendent. Placez vos mains de part et d'autre de votre jambe avant. Une fois en place, « ne cherchez surtout pas à arrondir votre dos, mais plutôt à l'allonger pour l'étirer », conseille Masha.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le Fouquet's des Champs-Élysées à Paris.