Les essentiels du yoga #18 ? La posture de la tête de vache

La posture de la tête de vache ? ou Gomukhâsana (???????? en sanskrit) ? est une position assise parfois utilisée pour la méditation. En mobilisant tout le buste, cette posture fortifie la musculature dorsale, permet de réguler le rythme cardiaque et la respiration. Elle libère également des sensations de lourdeur et de pesanteur.Pour réaliser au mieux cette position, asseyez-vous, les deux jambes tendues devant vous. Pliez les jambes de telle sorte que les deux genoux se superposent. Écartez les pieds du bassin pour ne pas vous asseoir sur les talons. Afin de faciliter l'exercice, n'hésitez pas à positionner un bloc, une couverture, un livre à mettre sous le bassin pour vous surélever.Une fois dans cette position, levez le bras opposé à la jambe supérieure le long de la tête et ramenez la main vers le haut du dos en pliant le coude. Pliez le bras gauche vers l'arrière, sous l'épaule. Joignez les mains au milieu du dos. « Respirez profondément dans cette position, la poitrine ouverte, sans cambrer le dos », conseille Masha « avant de relâcher les bras et faire l'autre côté », conclut notre experte.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le Fouquet's des Champs-Élysées à Paris.