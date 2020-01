Les essentiels du yoga #16 ? La posture de l'aigle

La posture de l'aigle ? ou Garudâsana (??????? en sanskrit) ? est une position d'équilibre debout. Posture asymétrique, dans laquelle une jambe, disons la droite, est croisée sur la gauche, tandis que le bras du côté opposé, disons la gauche, est croisé sur la droite, Garudâsana favorise l'ancrage et la concentration.Pour réaliser cette posture, tendez vos bras devant vous. « Croisez le bras droit sous le bras gauche et réunissez les paumes de vos mains », explique Masha Kruglova. Le croisement des bras et des mains permet d'étirer le dos et les épaules. Ensuite, montez les coudes au niveau des épaules et écartez les mains du visage avant de plier les jambes et décollez le pied droit. « Enroulez ensuite la jambe droite autour de la jambe gauche puis pliez davantage les genoux afin de descendre un peu plus. » Restez en équilibre dans la position et pensez à bien respirer. « Fixez un point devant vous pour garder l'équilibre », conseille notre experte. Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le Fouquet's des Champs-Élysées à Paris.