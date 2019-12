Les essentiels du yoga #15 : la posture de l'arbre

La posture de l'arbre ? ou Vrikshasana (???????? en sanskrit) ? est une position d'équilibre debout. Cette posture permet notamment de travailler la stabilité dans tout le corps, de renforcer les jambes et les appuis en général, de favoriser le centrage et la concentration, de développer l'enracinement et d'apaiser le système nerveux.Pour réaliser cette position, placez-vous tout d'abord en Tadâsana (posture de la Montagne) : debout, pieds joints, bras le long du corps. « Décollez la jambe droite tout en gardant la jambe gauche solide. Levez alors le pied droit, soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse opposée », en fonction de votre équilibre. « D'un côté, repoussez avec votre pied l'intérieur de la cuisse et, de l'autre, contre-balancez cette pression avec votre jambe gauche », conseille Masha Kruglova.« Placez ensuite vos mains devant votre poitrine en position de prière ou au-dessus de votre tête », si votre équilibre le permet. Concentrez-vous, suivez le rythme de vos inspirations et de vos expirations et gardez la sangle abdominale active. « Restez en position immobile autant de temps que vous le souhaitez, avant de réaliser l'exercice de l'autre côté », conclut notre experte.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le...