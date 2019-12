Les essentiels du yoga #13 ? La posture de l'enfant retourné

Vous avez aimé la posture de l'enfant ? Vous allez adorer celle de l'enfant retourné ! Appelée Parivrtta Balasana, cette légère torsion au sol permet d'apaiser les tensions dans les épaules, le coup et le haut du dos. Pour réaliser cette posture, installez-vous à quatre pattes, les genoux au niveau des hanches. « Posez votre main gauche au sol et étirez le bras droit sous l'épaule gauche », conseille Masha Kruglova. « Déposez votre joue et votre oreille sur le sol, puis laissez l'épaule droite s'étirer », poursuit notre experte.« Pour créer davantage de torsion, poussez avec votre main gauche contre le sol », recommande notre professeure. Enfin, pour aller plus loin dans la posture, positionnez votre bras gauche dans le dos ou levez les bras vers le ciel. Cela accentuera l'étirement des zones travaillées.Retrouvez tous les épisodes de notre série ici.Masha Kruglova est professeure de yoga au Tigre Yoga Club depuis 2017. Retrouvez son actualité sur son compte Instagram. Merci à l'hôtel Barrière Le Fouquet's des Champs-Élysées à Paris.